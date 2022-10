Nooit meer in de rij voor trappist en vlaai bij de Venbergse Molen in Valkenswaard

Dronken automobi­lis­te (35) raakt gewond bij botsing tegen lantaarn­paal in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een 35-jarige vrouwelijke bestuurder uit Valkenswaard is vrijdagmiddag rond 17.40 uur tegen een lantaarnpaal gebotst in Valkenswaard. Ze raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster reed onder invloed van alcohol.

