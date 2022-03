Oekraïense vluchtelingen gearriveerd bij restaurant De Leemer Hoef in Waalre, eigenaar Chiel de Bok gaat nog meer mensen ophalen

Het was een emotioneel afscheid tussen restauranteigenaar Chiel de Bok en Nikita, de Oekraïense tolk, die de afgelopen dagen niet van zijn zijde was geweken. De 17-jarige jongen was samen met zijn moeder ondergebracht in een opvanggezin in Maarssen, maar de twee aarzelden niet om samen de bus weer in te stappen om taalkundige ondersteuning te bieden en landgenoten naar de veiligheid in Nederland te helpen brengen.