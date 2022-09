OM doet geen onderzoek naar burgemeester Waalre, ondanks aangifte voormalig ambtenaar

Ontmoe­tings­cen­trum De Pracht viert dertigja­rig bestaan met Open Dag

WAALRE - Met wekelijks 1200 mensen over de vloer en een hele grote groep vrijwilligers, is stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) een gemeenschapscentrum dat niet meer uit Waalre is weg te denken. Voor de buurt, het dorp en ook voor mensen van ver daarbuiten, organiseert SDPE op 4 september aanstaande een feestelijke seizoenopening.

31 augustus