Ongeval met vrachtwagen en meerdere auto's op de N69 bij Valkenswaard, traumaheli opgeroepen

Het ongeval gebeurde rond 15.55 uur. Daarbij raakten minstens twee personen bekneld, één in een vrachtwagen en één in een personenauto. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter zijn opgeroepen. De brandweer is al ter plaatse en probeert de beknelde personen uit de voertuigen te helpen. ‘Er is nog een extra voertuig onderweg met zwaarder gereedschap', aldus de brandweer.