Ontmoetingscentrum De Pracht compleet vrijgemaakt voor activiteiten asielzoekers

AALST - ‘Sober’, zo werd de opvang van 225 asielzoekers bij sporthallen De Pracht en 't Hazzo in Aalst maandagavond genoemd door waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer. Naast het ‘bed, bad en brood’ in de sporthallen werkt ontmoetingscentrum De Pracht hard aan goede dagbesteding voor de mensen die worden opgevangen.

Dat doen zij al ruim twee weken, sinds de dag voordat het nieuws over de noodopvang in sporthallen De Pracht en 't Hazzo naar buiten kwam, want toen werden zij al ingelicht. ,,Ons werd gevraagd of wij als ontmoetingscentrum, gelegen naast de sporthal, iets wilden betekenen", zegt Frans Franssen, voorzitter van Stichting De Pracht Ekenrooi.

Een rondje bellen langs het algemeen bestuur van de stichting leverde volgens Franssen al snel een volmondige ‘ja’ op. ,,We gaan ervoor, zeiden we.” Dus begint het regelwerk. De honderdzestig vrijwilligers van De Pracht en de ruim twaalfhonderd gebruikers van het ontmoetingscentrum worden geïnformeerd.

Het hele ontmoetingscentrum is voor de komende twee tot drie weken vrijgemaakt. ,,Gelukkig kan de dagbesteding voor kwetsbare ouderen voor zolang uitwijken naar de pastorie van de Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk”, vertelt Franssen. ,,Dat is erg belangrijk, de dagbesteding mag niet stil komen te liggen, maar die mensen zo door elkaar in het gebouw laten rondlopen is niet te doen.”

Allerlei ideeën voor activiteiten

De Pracht is zelf niet verantwoordelijk voor catering, maar zorgt wel voor niet-alcoholische drankjes. ,,Daar hebben we heel onze reguliere bar, inclusief alcoholische dranken, voor uitgeruimd. Tegenover de bar komen tafel te staan met Jus d’Orange, koffie, thee, water”, vertelt Franssen. ,,We gaan ervoor zorgen dat ze daar altijd drankjes kunnen pakken.”

Maar de vrijwilligers van De Pracht staan straks echt niet alleen drankjes in te schenken. ,,Zij willen zich ook inzetten voor activiteiten. ,,We willen er in ieder geval voor zorgen dat de kinderen zich niet gaan vervelen", aldus Franssen. ,,Zo willen we een uitje organiseren naar speeltuin de Klimbim.”

De vrijwilligers van De Pracht zitten vol ideeën voor activiteiten, vertelt Franssen. ,,Ik krijg suggesties van kunstzinnige mensen die een graffiti- of verfworkshop willen organiseren. Ook denken we na over wandelingen in ons dorp.” Het bestuur kijkt ook naar de mogelijkheid om het Repair Café, dat normaal gesproken iedere derde zaterdag van de maand wordt georganiseerd, ook in te zetten. ,,Mochten mensen misschien willen leren hoe ze moeten solderen bijvoorbeeld.”

Mensen die als vrijwilliger willen helpen kunnen zich direct melden bij De Pracht via depracht@depracht.nl en 040-221 7400.