Onze energievoorziening in 2050: moeten we meer groene energie opwekken, of juist meer besparen?

WAALRE - Meer zonnepanelen, windmolens of toch kernenergie? Deze (on)mogelijkheden voor onze energievoorziening in 2050 staan centraal tijdens de inspiratiemiddag op zondag 13 november in de Agnus Deikerk in Waalre.

De bijeenkomst is een initiatief van Volksuniversiteit Waalre, in samenwerking met de bibliotheek en Waalre in Dialoog. ,,Onze cursusaantallen lopen al jaren terug”, zegt El ter Kiele van de Volksuniversiteit. ,,Dit bracht ons op het idee voor een lezingenplatform, met daarin de partijen die met regelmaat lezingen organiseren in de gemeente: Philips, Goed voor Mekaar, de bieb, de KBO’s en wijzelf. Door de samenwerking kunnen we veel meer geïnteresseerden bereiken. De inspiratiemiddag is de eerste activiteit van het nieuwe platform.”

Aardwarmte en zonnecollectoren

Het programma bestaat uit twee delen. Na een inleiding door David Smeulders (hoogleraar energietechnologie) neemt Metske Steensma het publiek mee naar onze energievoorziening in 2050. Onderwerpen in zijn lezing zijn: waarom doen we zo weinig met aardwarmte en zonnecollectoren, waarom is kernenergie niet dé oplossing, hoe zit het met vliegtuigen, vrachtverkeer en industrie en hoe kunnen we de transitie vormgeven met behoud van de huidige infrastructuur?

Quote Als je burgers niet in een vroeg stadium bij de uitvoering betrekt, krijg je NIMBY: not in my backyard Pieter Donders, Waalre in Dialoog

Het gesprek met het publiek moet in het tweede deel – de paneldiscussie – op gang komen. ,,We hebben naast Metske iemand van Enexis (Robert Aerts), iemand van de politiek (Frans Kuppens) en luis in de pels Maarten van Andel”, zegt Peter Kivits (Volksuniversiteit). ,,Hij is de man die de kritische vragen stelt en duidelijk maakt waarom we drastisch energie moeten besparen. Ik hoop ook op de vraag: waarom maakt de politiek bepaalde keuzes?”

Bewustwording

,,Het doel van de bijeenkomst is bewustwording creëren. Ik wil nadrukkelijk burgers oproepen om mee te doen met overleg, en verantwoordelijkheid te nemen”, vertelt Pieter Donders (Waalre in Dialoog). ,,Als je burgers niet in een vroeg stadium bij de uitvoering betrekt, krijg je NIMBY: not in my backyard. Burgers, maar ook raadsleden, liggen dan bij voorbaat al dwars. Dit zag je toen vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) een paar zoekgebieden voor windmolens werden aangewezen.”

Kivits: ,,Als voorbeeld, in de Voldijn wonen veel mensen met een beperkt budget. Hoe kunnen die hun verantwoordelijkheid nemen? Welke mogelijkheden hebben ze daar om energie op te wekken en te besparen?” ,,Daar heb je toch de wooncoöperaties voor?”, meent Donders. En zo blijken ook de organisatoren nog niet volledig op een lijn te zitten.

De inspiratiemiddag begint op 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) en duurt ongeveer twee uur. Aanmelden via Bibliotheek Eindhoven voor 7,50 euro (live) of 5 euro (streaming).