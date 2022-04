‘Onze Lieve Vrouw aan het water’ op Landgoed Rustenburg in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Het landgoed Rustenburg in Valkenswaard heeft er een kapel bij: ‘Onze Lieve Vrouw aan het water’. Vanaf eerste paasdag is deze nieuwe kapel evenals het landgoed vrij te bezoeken. Dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang.

,,We hebben hier een landgoed ontwikkeld ten voordele van mens en natuur. De Mariakapel was het sluitstuk”, aldus eigenaar Johan van Boldrik.

Al ruim twintig jaar woont het echtpaar Els en Johan van Boldrik op het landgoed aan de Maastrichterweg. Al die tijd zijn ze bezig geweest om van hun woonomgeving iets bijzonders te maken. Een gebied dat aansluit bij de natuurlijke omgeving, dat De Malpie en het Leenderbos een beetje dichter bij elkaar zou brengen.

Niet enkel groen, maar ook vogels

,,Een echte verbinding realiseren is natuurlijk het meest optimale”, licht Johan van Boldrik toe. Juist die twee gebieden vormden voor het echtpaar de inspiratiebron voor de natuurontwikkeling. Niet enkel groen en bomen maar ook vogels. De gangbare zoals vleermuizen, spechten, mussen. Maar ook wielewaal, roodborsttapuit, buizerds en rans- en kerkuilen. ,,Iets creëren en vooral ook nalaten.”

De voorbij tien jaren hebben ze die natuurlijk doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Ze zijn er naar eigen idee in geslaagd om van grote stukken weiland en perceeltjes met bomen en andersoortige houtopstand “iets beters en iets bijzonders te maken dat, inclusief een grote waterplas, de flora en fauna ten goede komt”.

Voor het gevoel van het echtpaar Van Boldrik moest op dat landgoed(bijna dertien hectare) ook een Mariakapel een prominente plek krijgen. ,,In het Kempische landschap hoort een Mariakapel. In deze omgeving is er geen.” En een kapel sluit ook naadloos aan bij hun levensovertuiging. Ze rekenen zichzelf tot het gelovige deel van Nederland.

Altijd even een kaarsje aansteken

Els van Boldrik: ,,Als wij op onze vrije momenten ergens een kapelletje tegenkomen, stoppen we altijd even. Om een kaarsje aan te steken. Voor hen voor wie wij het nodig vinden. We hechten echt aan dit soort spirituele plekken.” En ze hebben veel werk gemaakt van ‘hun’ kapel. Het Mariabeeld is door Els van Boldrik zelf in keramiek gemaakt. Omdat ze bepaalde gevoelens koestert jegens Maria. ,,Ik loop al twintig jaar de Mariaprocessie naar Handel.”

De kapel is ontworpen door de Maastrichtse binnenhuisarchitect en scenograaf Bas Vrehen van Atelier LEISE. De vorm van de kapel is gebaseerd op het gotisch kruisgewelf, uitgevoerd in een zichtbepalende constructie aan de buitenkant. Met aan de binnenzijde geperforeerde staalplaten met bloemmotief.

Symbool voor heiligheid, deugd en bescheidenheid

De ontwerper noemt het ‘een bloemenzee rondom Maria’. Elke bloem heeft daarbij een eigen kanteling zodat er toch contact is met de omgeving. En volgens Vrehen ‘genoeg privacy waardoor een moment van afzondering mogelijk is’. De kapel is uitgevoerd in ultramarijn. Els van Boldrik: ,,Het diepe blauw dat we al eeuwenlang kennen van de kleding waarin Maria wordt afgebeeld en symbool staat voor heiligheid, deugd en bescheidenheid.”.

De kapel is onlangs officieel ingezegend door bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en pastoor Felie Spooren uit Valkenswaard. Els van Boldrik: ,,We zijn klaar voor de meimaand, Mariamaand.”

Het Landgoed Rustenburg is bereikbaar via het zandpad tussen Maastrichterweg 120 en 128.