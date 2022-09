Ook zonder bouwgroep kun je voortaan meedoen aan het Valkenswaardse corso; rugbyers aan de slag met dahlia’s

Renners kunnen zaterdag weer van start voor monster­tocht Die­kirch-Valkens­waard

VALKENSWAARD - Na corona en een alternatieve toertocht in 2021 wordt dit jaar de 42ste editie van de monstertocht Diekirch-Valkenswaard gereden. De rit van 260 kilometer wordt gehouden op zaterdag 27 augustus. Ook is er op die dag weer een verkorte route van 145 kilometer. Beide koersen eindigen op de Markt in Valkenswaard.

24 augustus