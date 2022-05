Op stap in Mallorca... euh Borkel en Schaft; KPJ houdt eerste keer evenement Mega Park

Valkens­waard­se B&B-moord was om 'Stephanie tegen iets veel ergers te beschermen’

DEN BOSCH - De Eindhovenaar die begin februari in een Valkenswaardse B&B zijn vriendin doodstak zat volgens zijn advocaat in een psychose. Schrijnend genoeg wilde hij haar 'van iets heel ergs redden en daarom was het beter dat ze doodging’, aldus Lily van Poucke.

11 mei