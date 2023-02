Opvoedingswinkel Noord-Limburg blaast 10 kaarsjes uit: “Het is heel normaal om vragen of twijfels te hebben over opvoeding”

Anneke werd al blij van kinderboe­ken, en nu schrijft ze ze ook

EINDHOVEN/VALKENSWAARD - Het was altijd al haar grote wens om kinderboeken te schrijven. Anneke Gerbrands (43) heeft haar doel inmiddels bereikt. Het prentenboek Ik vang je wel ligt sinds maandag in de boekwinkels. Het is niet haar eerste boek, en er staat nog meer op stapel. ,,Ik word heel blij van kinderboeken.”

