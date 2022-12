Participatieraad denkt en discussieert volop mee; ‘Wij praten de gemeente niet naar de bek’

WAALRE - Meedenken en meediscussiëren met de gemeente over ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld werk, zorg of jeugd; de leden van de Waalrese participatieraad dragen daar sinds vorig jaar steeds nadrukkelijker een steentje aan bij, nu ze niet meer pas achteraf betrokken worden bij nieuw beleid.

Alice Stokkink is sinds dit jaar één van die leden. Met een achtergrond in de thuiszorg, kinderopvang en forensische psychiatrie past zij met haar kennis en ervaring uitstekend binnen het team. „Het was aanvankelijk best even schakelen. Langzaam kwam ik erachter hoe het allemaal werkt. Als sparringpartner lever je niet direct resultaat, maar je speelt er wel een rol in. Daarin neem ik mijn verantwoordelijkheid.”

Weten hoe geld stroomt

In de raad is ook kennis aanwezig van het bankwezen, want het is belangrijk om te weten hoe geld stroomt. Zeker omdat het in het sociaal domein ook gaat om aanverwante onderwerpen als de reguliere en bijzondere bijstand, de schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer.

„We stellen samen prioriteiten, want uiteindelijk zal de uitvoering van plannen ook betaald moeten worden”, vindt wethouder Kees Vortman, die onder meer zorg en welzijn, sociale zaken en jeugd in zijn portefeuille heeft. „Maar we praten de gemeente zeker niet naar de bek”, zegt Esther van den Hende stellig.

Quote We doen nu echt mee en dat heeft geleid tot een betere en concretere samenwer­king met ambtenaren Esther van den Hende

Zij vormt samen met René ter Huurne het voorzittersduo van de participatieraad. Beiden vervullen al ruim zeven jaar een rol in dit adviesorgaan. Van den Hende is positief over de transitie die de raad het afgelopen jaar heeft doorgemaakt: „We doen nu echt mee en dat heeft geleid tot een betere en concretere samenwerking met (beleidsbepalende) ambtenaren. We zijn daarnaast niet meer allemaal druk met hetzelfde onderwerp maar hebben in werkgroepen de taken verdeeld. Ook heeft onze raad scholing gevolgd en zijn we succesvol aan het werven geweest.”

Sociaal domein is heel groot

De contacten met het Diaconaal Noodfonds zijn dit jaar aangehaald net als met de praktijkondersteuners huishoudelijk hulp. Ook is er koffiegedronken bij de Seniorenverenigingen en zijn scholen bezocht in het kader van het Armoedebeleid. Stokkink: „Het sociaal domein is heel groot.”

„Maar het is de kracht van een kleine gemeente dat je elkaar sneller en op verschillende plekken in het dorp tegenkomt en zo zaken eerder aan elkaar linkt en kan oplossen”, weet de wethouder.

De participatieraad is trots dat mede door zijn toedoen de Sociale Gids Waalre eindelijk gelanceerd is en weet dat in de nabije toekomst de schuldhulpverlening een groot aandachtsgebied wordt. Van den Hende: „Het fundament is gelegd, de mogelijkheden zijn gecreëerd en de ambitie is groot. Nu nog zichtbaarder worden in Waalre.” Waalrenaren die de raad willen versterken kunnen mailen naar participatieraadwaalre@gmail.com.