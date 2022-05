Partijen bakkeleien over ontwikkeling Landgoed Gildebosch in Waalre

Op de fluitende stoomtrein door Aalst; conducteur én machinist tegelijk

AALST - Ben Löring is stoker, machinist en conducteur tegelijk. In het dagelijks leven is het lid van Stoomgroep Zuid machinebankwerker, maar op deze zonnige zaterdag stoomt hij er lustig op los. Non-stop zoeft hij met een echt stoomtreintje over een 60 meter lange baan, die van winkelcentrum Aalst voor één dag Station Den Hof maakt. Met een maximale snelheid van zo’n 11 kilometer per uur hoeven zijn kleine passagiers niet bang te zijn om eraf te vallen.

18 april