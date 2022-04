Pinautomaat op Markt in Valkenswaard wordt beter gevuld

Het bedrijf zegt desgevraagd de afgelopen weken meerdere klachten te hebben gehad van inwoners en banken in Valkenswaard. ,,Een pinautomaat raakt automatisch buiten gebruik als de biljetten op zijn”, vertelt een woordvoerder van Geldmaat. ,,Op de Markt in Valkenswaard was dit de afgelopen maanden vaker het geval, omdat we door de coronamaatregelen van vóór 25 februari geen goed beeld hadden van het gebruik van de automaat. In coronatijd viel het gebruik van de automaten namelijk terug.”

Vulprocedure is aangepast

Door de snelle versoepelingen van eind februari zegt Geldmaat dat de vraag naar cash geld ook snel is gestegen. ,,We hebben de vulprocedure daarom aangepast, zodat er beter wordt ingespeeld op de vraag naar biljetten”, zegt de woordvoerder. ,,En we gaan opnieuw kijken of het goed in de systemen zit dat er in Valkenswaard een markt is op donderdag.”