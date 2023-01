Politie haalt bestuurder met levenslang rijverbod uit verkeer op nieuwjaarsnacht

Aalst Muur van Aalsterse moskee deels ingestort door hevige rukwinden

In de Binnenstraat in Aalst is in de nacht van vrijdag op zaterdag heel wat schade aangericht aan de uitbreiding van de moskee. Die uitbreiding deed in het verleden al heel wat stof opwaaien en werd intussen zelf stilgelegd door een bouwovertreding. Door de hevige rukwinden is een deel van de muur in de nacht van vrijdag op zaterdag ingestort maar niemand raakte gewond.

