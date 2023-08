Politie voorkomt illegale rave in Lommel: geluidsinstallaties bestuurlijk in beslag genomen

De politiediensten kregen rond 9 uur ‘s ochtends een melding over de opbouw van een illegale raveparty aan de brug in de Paulusstraat. “De opbouw was nog volop aan de gang” vertelt burgemeester Bob Nijs. “Er waren zo’n kleine 50-tal mensen aanwezig, en er was ook een toestroom van nieuwe ravers. Onze politiediensten kwamen snel ter plekke om de toegangswegen naar de brug af te sluiten en het terrein te ontruimen.”

Tijdens de politie-interventie werden twee grote vrachtwagens met geluidsinstallaties aan boord in beslag genomen. Er werden ook verschillende processen-verbaal opgemaakt voor het organiseren van evenementen zonder vergunning en de medewerking daaraan. “Rond 11 uur was het terrein weer volledig ontruimd. Er zijn geen personen bestuurlijk aangehouden. Onze politiediensten hebben namelijk zo kort op de bal gespeeld dat er geen grond was om dat te doen. Ik wil dan ook mijn felicitaties aanbieden voor hun werk.”

Politie Lommel zal de rest van het weekend paraat staan om te controleren op nieuwe illegale raves. De geluidsinstallatie zal bestuurlijk in beslag genomen blijven tot volgende week woensdag, na het weekend. “Op die manier kunnen we ook voorkomen dat de ravers naar andere gebieden zullen trekken om daar te gaan feesten.”

Vorig weekend werd nog een illegale rave verijdeld in de mergelgroeve bij Kanne in Riemst. Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst had toen het volledige dorp hermetisch afgesloten nadat er op sociale media sprake was van een illegale rave. Alleen bewoners van Kanne mochten het dorp inrijden of verlaten.

