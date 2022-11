Prinses Karin voert Baltrappers aan

‘Hocus Focus’ staat garant voor bloemencor­so vol uitdagin­gen

VALKENSWAARD - De ontwerpers van het Valkenswaardse bloemencorso krijgen een zee van ruimte. In hun ideeën voor de nieuwe corsowagens kunnen ze alle kanten op met het thema ‘HOCUS FOCUS. Het is niet wat het lijkt’. Corso-ontwerper Stefan van Wijchen is kort: ,,Alles mag.”

6 november