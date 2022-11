Prinses Ledi Diana van Brouwersgat

Expositie van Fotogroep Waalre net zo divers als kijk van samenstel­lers

WAALRE – Is het nou een bil of een ei? Lisette Bakermans kijkt aandachtig naar een foto van Tis Veugen. Ze weet het niet. Wat de hobbyfotograaf uit Valkenswaard wél weet is dat zij deze zaterdag op de expositie van Fotogroep Waalre veel moois aantreft: ,,Echt vernieuwend.”

31 oktober