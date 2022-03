Rechtbank: Extra onderzoek noodzakelijk rond veeboer in Valkenswaard

VALKENSWAARD - De gevolgen van bemesten en het laten grazen van vee bij een boer in Valkenswaard moeten beter in kaart worden gebracht dan totnutoe is gedaan. De provincie moet haar huiswerk opnieuw doen.

Dat stelt de Bossche rechtbank in een uitspraak rond een bedrijf met vleesvarkens- en melkrundvee aan de Zeelberg in Valkenswaard, gelegen dichtbij het beekje de Tongelreep, dat deel uitmaakt van Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux.

De provincie verleende in december 2020 een natuurvergunning aan het boerenbedrijf. Het buiten laten grazen van koeien (beweiden) werd geweigerd, de rest van de natuurvergunning werd verleend omdat er geen sprake zou zijn van extra stikstofuitstoot op het nabijgelegen natuurgebied.

In juli 2021 concludeerde de provincie dat er helemaal geen vergunning meer nodig was. Dat was tegen het zere been van twee omwonenden, die beroep aantekenden bij de rechtbank.

Buren in het gelijk gesteld

Die stelt de buren nu in het gelijk en tikt de provincie op de vingers. De provincie hoeft niet bij iedere koeienboer te onderzoeken waar alle weidepercelen liggen, maar in dit geval was daar wel aanleiding toe omdat de veehouderij direct naast een Natura 2000-gebied ligt. Ook heeft een bedrijf onlangs een nieuw perceel verworven. Als de veehouderij meer koeien laat grazen op korte afstand van het natuurgebied, valt niet uit te sluiten dat er gevolgen zijn voor de stikstofneerslag op de natuur, aldus de rechtbank.

De provincie moet die zaken alsnog onderzoeken en binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen.

De uitspraak ging ook in op het onderdeel bemesten. Per perceel moet worden bepaald of het al werd bemest voordat het Natura 2000-gebied werd aangewezen en of dit nog steeds gebeurt. Als pas is begonnen met bemesten nádat het Natura 2000-gebied is aangewezen, moet ook een stikstofberekening worden gemaakt naar de effecten op de beschermde natuur.