Ree bevrijd uit benarde situatie, zat klem in hek bij Valkenswaard

Biblio­theek en Stichting Waalres Erfgoed willen sámen verhalen delen

WAALRE - Via de bibliotheek op een laagdrempelige manier kennismaken met het lokale culturele erfgoed. Dat is wat de bibliotheek in Waalre en de stichting Waalres Erfgoed voor ogen hebben met de onderlinge samenwerking die dit jaar gestart is.

7 april