Reünie van Valkenswaardse kasteleins: ‘Een middagje zeveren over vroeger’

Organisator Riks Werts breed glimlachend: ,,Geen programma, maar anekdotes genoeg. Alleen maar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.”

Werts, zelf in het verleden cafébaas van onder meer Euro Bar, Were Di, Riks Kafé en De Piste, geeft aan dat de bijeenkomst eigenlijk voortvloeit uit de sentimentele constatering dat het vermaarde stamcafé van weleer in hoog tempo aan het verdwijnen is. ,,De kastelein was vroeger bijna een acteur. Of in ieder geval een entertainer met een trucje, een maniertje om de zaak vol te krijgen. Een mooi en bijzonder beroep. En al die kasteleins waren speciale types. Kleurrijke mensen die van alles hoorden en zagen. Met die oude rotten, ex-vakgenoten, gewoon een middagje zeveren over vroeger is toch ook leuk.”

Oor te luister gelegd

Voor Christ van den Besselaar en Henri Claassen een moment om hun oor te luisteren te leggen. Zij zijn immers, mede naar aanleiding van dit reünie-initiatief, van plan om de geschiedenis van de Valkenswaardse horeca vast te leggen. ,,We hebben nog niets concreets. Hier moet de basis gelegd worden”, aldus Van den Besselaar.

Het was bij Du Commerce een middagje van herkenning, lachen en een glas bier, gericht op Valkenswaard aan het einde van de vorige eeuw. Frits van Leeuwen (73) was met zijn zaak D’n Admirael van 1975 tot 1996 alle dagen van de week open. ,, Ik had een zeer gemêleerde klantenkring, het was altijd uiterst gemoedelijk. Gewoon fantastische jaren.”

Goed gastheerschap is cruciaal

Het toenmalige Eindhovense stel Appie en Mia Janssen begon begin jaren 60 de Euro Bar en was de eerste met een discotheek. Later ook in Café De Stal. ,,In de horeca staat en valt alles met een goed gastheerschap. Eén van ons tweeën stond altijd zelf achter de tap”, verklaart Appie Janssen (84).

Even blikken Janssen en ex-collega Jacky Wijnen (van Apollo en De Sleutel) samen terug op hun beginjaren, de jaren 60. Wijnen (79): ,,Toen is de basis gelegd voor de succesvolle Valkenswaardse horeca. Veelzijdigheid, alles binnen handbereik. Een bruin café, barretje, discotheek, restaurant. Recht van de auto in de kroeg.”

Gezellige en gemoedelijke sfeer

Dat had een grote aantrekkingskracht op de wijde omgeving. In de weekends waren er tientallen vrijgezellenfeesten, teamuitjes en vriendengroepen die het leven vierden. Wijnen: ,,Het was vooral de gezellige en gemoedelijke sfeer die de mensen naar hier trok.”