Reusachtige pergola moet Corridor groen gezicht geven

De pergola is geplaatst op de kruising van de Eindhovenseweg met aan weerszijden de twee voetgangersgebieden Corridor. Het staketsel van horizontale en verticale balken moet in een later stadium nog zijn begroeiing - dat wordt blauwe regen - krijgen. Het hoogste punt ligt op bijna zeven meter. Dat punt ligt boven de twee rijstroken en biedt voldoende doorgang voor de wagens van het bloemencorso en de carnavalsoptocht.

Grootschalige herinrichting

De pergola maakt onderdeel uit van het grootscheepse herinrichtingsplan voor de Eindhovenseweg. Tot half november wordt er nog gewerkt aan het stuk vanaf de Corridor tot ongeveer de Beelmanstraat. Daarna wordt in de eerste helft van volgend jaar in noordelijke richting gewerkt tot de kruising Valkenierstraat en Carolusdreef, de zogenaamde Entree Noord. Vanaf de Oranje Nassaustraat komen in noordelijke richting twee rijbanen gescheiden door een groenstrook met bomen.

Het kruispunt bij de voormalige Antoniuskerk ondergaat een ware gedaanteverwisseling. Er zijn concrete plannen om daar een rotonde aan te leggen. Het bijzondere daaraan is dat deze vooral gebruiksvriendelijk gemaakt wordt voor het verkeer van oost naar west. En dus niet in de richtingen noord naar zuid.

Het autoverkeer vanaf de Valkenierstraat en de Carolusdreef wordt immers ontmoedigd om gebruik te gaan maken van de Eindhovenseweg. Bij het verlaten van de rotonde richting noord én zuid krijgt de automobilist te maken met een inritconstructie.

Voor het fietsverkeer komen er op de rotonde vrijliggende fietspaden.

Aanpak riool om overlast regen te verhelpen

De laatste werkzaamheden aan de Eindhovenseweg Noord betreft het gedeelte vanaf de Valkenierstraat tot aan de aansluiting op de Europalaan. De aanpak daar geschiedt in combinatie met de regenwaterproblematiek. Een verbeterd rioolstelsel moet helpen om de overlast van regenwater definitief te beperken.

De werkzaamheden starten daar midden volgend jaar. In samenspraak met de bewoners is er een ontwerp gemaakt. Die plannen worden gepresenteerd op 17 oktober in Sportcentrum De Wedert aan de Pastoor Heerkensdreef. De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk en is van 19.00 uur tot 22.00 uur.