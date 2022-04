Rockers van The Fallouts presenteren bejubelde vinyl-plaat in Valkenswaard

VALKENSWAARD - De Valkenswaardse band The Fallouts presenteert zondag 24 april zijn vinyl-lp Complete Works 1966-1967 . Het optreden in café De Fantast begint om 16.00 uur.

De lp verscheen eind vorig jaar. De zestigjarige band zou het album eind november ten doop houden, maar vanwege de verscherpte corona-maatregelen werd dit optreden afgelast.

De meeste nummers op het album zijn halverwege de jaren zestig opgenomen in de toenmalige ELA (Electro-Akoestiek) Studio van Philips in het Veemgebouw op het Strijp S-terrein in Eindhoven. Deze ruige Engelstalige beatsongs zijn, samen met vier liedjes in het Nederlands, door de Eindhovense muziekkenner Kees Chetouki bijeengebracht op een oranje vinyl-lp.

De plaat verkoopt wereldwijd en kreeg een 5-sterrenrecensie in het Engelse blad Shindig, vooral populair onder liefhebbers van garagerock, psychedelische pop en folkrock.

The Fallouts in juni 1966 (vlnr): Ad van Daal, Jan Theus, Frans van Daal, Will Theus, Henk Jacobs

The Fallouts maakten in de jaren zestig naam als huisband van café-hotel Royal in Valkenswaard. Daar traden ze elke zondagavond op. De Valkenswaardenaren gingen mee met de trends en ruilden keurige dansmuziek in voor songs van bands als The Kinks, Small Faces en Rolling Stones. Ook schreven ze zelf liedjes.

Kroon op het werk

Nadat ze doordrongen tot de finale van een Belgische muziekwedstrijd mochten ze een single maken. Het plaatje met de Nederlandstalige liedjes De vlieg en Hartstikke dood is nu gewild onder verzamelaars. The Fallouts maakten daarna nog een Engelstalige single, de garagerocker I'm Sick of Living met het nummer I've Been Waiting op de B-kant.

Dankzij de opkomst van YouTube ontdekten rockfans over de hele wereld het repertoire van de mannen uit Valkenswaard. Enkele nummers werden heruitgebracht op vinyl-schijfjes. De volledige lp is de kroon op het werk van The Fallouts. Ze spelen zondag sommige nummers voor de eerste keer live. Die liedjes hebben ze slechts één keer uitgevoerd tijdens de opnames in Eindhoven.

Het optreden in De Fantast aan de Frans van Beststraat 9 in Valkenswaard is gratis toegankelijk.