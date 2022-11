Semper Unitas 150 jaar, handboogvereniging is zo gezellig dat soms niet eens geschoten wordt

Dode man (78) gevonden bij flatgebouw in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Op de Lijsterbeslaan in Valkenswaard is zaterdagochtend een overleden 78-jarige man gevonden bij een flatgebouw. De politie heeft onderzoek gedaan naar zijn exacte doodsoorzaak, daaruit is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

15 oktober