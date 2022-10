‘Sleutel voor losweken van muurvaste woningmarkt Valkenswaard ligt bij de ouderen’

Gister door een airfryer, vandaag door een vaatwasser: weer brand in woning Valkens­waard

VALKENSWAARD - De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt naar een woningbrand in Valkenswaard. Die was snel onder controle. Het vuur woedde in een huis aan de Dokter Dagevosstraat. Er stond een vaatwasser in brand. Opvallend: in Valkenswaard vloog een dag eerder een airfryer in brand.

