Spaanse kunstschilder Francisco Bartu ‘Artiest van de maand’ in De Kunstkeuken

Op deze wijze wordt bij ‘De Kunstkeuken, Galerie & Interieur’ twaalf keer per jaar een kunstenaar een platform geboden. Volgens galeriehouder Danny Lange ,,vooral beginnende kunstenaars, maar zeker ook gevorderden in het vak”.

Als eerste ‘kunstenaar van de maand’ is gekozen de ervaren kunstschilder Francisco Bartus. Zijn werken zijn al internationaal gepresenteerd in verschillende galerieën, onder meer in Frankrijk, Spanje, Duitsland en Zwitserland alsmede in de Verenigde Staten. Bartus is in 1965 geboren in Valencia en sterk beïnvloed door beeldend kunstenaar Juan Genovés, met wie hij jarenlang heeft samengewerkt.

Bartus combineert in zijn oeuvre een verscheidenheid aan materialen en technieken. Opvallend in zijn werken is de gelaagdheid van verf waardoor er 3D-effecten ontstaan.

Vanaf deze week worden in de Valkenswaardse galerie, gevestigd in het Oude Raadhuis, vijf werken van Bartus gepresenteerd. Een eyecatcher bij de ingang met een verwijzing naar de expositie in een van de zalen op de tweede etage. Hij maakt daarmee deel uit van de meer dan tweehonderd kunstwerken bij De Kunstkeuken, in beeld gebracht verspreid over de elf zalen van het monumentale pand.

Galerie De Kunstkeuken op Markt 23 in Valkenswaard is open van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en elke laatste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. Zie www.dekunstkeuken.com