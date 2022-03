Sport en bewegen brengt Waalrese politiek samen

WAALRE - Een halfjaar geleden stond in de programma’s van de Waalrese politieke partijen nog niets tot nauwelijks over sport en bewegen. Een actief sportcampagneteam stookte het vuurtje wat op en dat resulteerde in een sportdebat waaraan alle zeven partijen woensdagavond meededen.

Naast grote thema’s als woningbouw, energietransitie en de gemeentelijke financiën, is er in Waalre een grote en groeiende groep inwoners die sport en bewegen net zo belangrijk vindt. Sporten zorgt voor een blij gevoel, maakt het koppie leeg, geeft zelfvertrouwen, is gezond en gezellig en maakt een mens gelukkig.

Dat, en nog veel meer, blijkt sport en bewegen te doen met de deelnemers en de bezoekers aan het debat. Onder leiding van Ton Peeters van het Waalrese sportcampagneteam werden (aankomende) lokale politici, sportondernemers en -beoefenaars, vertegenwoordigers uit de zorg- en onderwijssector en betrokken inwoners uitgedaagd om na te denken en standpunten in te nemen over de inrichting van de openbare ruimte, de samenwerking tussen de clubs en de maatschappelijke functie van die clubs.

Visie

De zeven lijsttrekkers namen elk de gelegenheid de visie van hun partij te presenteren. Hoewel de korte pitch van Janpeter Hazelaar (PvdA) de meeste indruk maakte (‘Sport is meer dan een sportieve prestatie, een vereniging is de bakermat voor lokale betrokkenheid, maak sportaccommodaties openbaar en laten we lokale kampioenen weer gaan huldigen’) verschilden de diverse politieke standpunten niet noemenswaardig.

Michiel Roelofs (D66) is voorstander van een beweegpark in de open lucht. Sportschoolhouder Leon van Meijel heeft ervaring, maar meent wel dat een instructeur deze lessen pas succesvol maakt. Alexandra Groeneveld (AWB) hoort ideeën over buitensporten graag van burgers zelf.

Niet allemaal even happig

Ondertussen zijn eigenaren van sportverenigingen niet allemaal even happig op openstellen van hun park, terwijl sommigen juist delen als trend zien: „Je hoeft iets niet in bezit te hebben om er gebruik van te kunnen maken.”

Maar volgens Paul Lavrijssen van VV Waalre is dit de doodsteek voor het verenigingsleven. Ronald Brugmans (VVD) wil in zijn zwembad graag meer samenwerken met zorgprofessionals. Dit gebeurt ook bij gezondheidscentra en hoeft ‘clubidentiteit’ niet in de weg te staan. Omdat slechts 28 procent van de 12 tot 18-jarigen voldoet aan de beweegnorm, opperde Anna Robin van Gestel (GroenLinks) het idee uit te laten zoeken of Sjors Sportief naar deze leeftijdscategorie kan worden uitgebreid.

Gastspreker Ranomi Kromowidjojo benadrukte dat sporten méér is dan prestatie en dat het mensen vormt op meer dan alleen gezondheid. Gespreksleider Peeters constateerde na afloop tevreden dat het gelukt is om in Waalre sport op de politieke kaart te plaatsen.