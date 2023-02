Stadsmagazine ‘De Belleman’ wordt opgefrist

'Familieben­de' uit Eindhoven al gekoppeld aan acht drugslabs: zeven leden langer in cel

EINDHOVEN - Zeven van de tien mannen die op 17 oktober en de weken daarna zijn opgepakt in een groot Eindhovens drugsonderzoek blijven in voorarrest. Inmiddels koppelt justitie acht drugslabs aan de bende. De rechtbank heeft pas in mei 2024 tijd voor de inhoudelijke behandeling.

31 januari