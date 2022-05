Sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve herrijst uit de as in korte documentaire

met video Uitslaande woning­brand in Waalre, slaapkamer volledig uitgebrand

WAALRE - In een woning aan de Mariannestraat in Waalre woedde woensdagmiddag een uitslaande brand. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Er was niemand aanwezig in het huis. De woning raakte wel flink beschadigd.

5 mei