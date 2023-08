Jongen (14) naar ziekenhuis na ongeluk met fatbike in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een 14-jarige jongen op een fatbike is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Valkenswaard. Op de kruising van de Sint Antoniusstraat met het Binnenveld kwam hij in botsing met een personenauto. De tiener is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.