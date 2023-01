Stichting Nooit Voorbij wil nog meer bekendheid in de regio

In ‘Ons Dommels Plèkske’ in Dommelen organiseert de stichting, in samenwerking met WeDommelen, maandelijks diverse lotgenotenactiviteiten voor ouders, broers en zussen van een overleden kind, maar ook voor andere naasten van een overleden kind.

Verwerking bij verlies

Netwerkavond

„Zo hebben we flyers laten maken, die we bij de zorgverleners graag willen neerleggen. Daarnaast organiseren we op 6 februari een netwerkavond. Hiervoor nodigen we dan graag ook alle zorgverleners, hulpverleners en andere organisaties uit om kennis te komen maken met onze stichting. We vinden het belangrijk dat we gevonden worden, dus daarom is het des te belangrijker dat bijvoorbeeld ook uitvaartorganisaties en huisartsen op de hoogte zijn van ons bestaan.”