Stichting Vaart uit Valkenswaard stelt actuele expositie samen: ‘Alles is gemaakt van afval’

VALKENSWAARD - Voor het eerst exposeren achttien kunstenaars van Stichting Vaart samen op een terrein in de buitenlucht. Na al vele succesvolle atelierroutes georganiseerd te hebben, worden de handen nu ineengeslagen om een expositie met het thema ‘Feniks uit de as herrezen, van afval naar kunst’ neer te zetten.

In een verborgen parel van een tuin in Valkenswaard zijn de voorbereidingen voor de expositie al zichtbaar. Een tent staat klaar op het grote grasveld achterin de tuin die de komende twee weekenden wordt opengesteld, maar ook de eerste kunstwerken zijn al te zien.

Quote Ook in de tuin is alles door de jaren heen bij elkaar verzameld of door mensen hierheen gebracht José Baltussen, een van de kunstenaars

Trots lopen José en Ad Baltussen door hun indrukwekkende tuin naar het expositieterrein. Muurtjes van reststenen, een berg rode schoenen, dode buxusbollen in de boom en een grote vijver met Japanse invloeden vormen het totaalplaatje. „Onze tuin leent zich goed voor het thema van deze expositie. Ik geloof namelijk niet dat we ooit zelf een steen of tegel gekocht hebben, alles is door de jaren heen bij elkaar verzameld of door mensen hierheen gebracht”, vertelt José.

Fruitnetjes, melkpakken en blikjes

Het thema was voor de kunstenaars een uitdaging. „Veel van de kunstenaars zijn echt uit hun comfortzone moeten stappen”, legt Will Verhagen uit, voorzitter van de Stichting Vaart. „De kunstwerken zijn namelijk allemaal samengesteld uit afval. Zo heeft José bijvoorbeeld een jaar lang blikjes uit de berm verzameld en daar een kunstwerk van gemaakt. Maar er is ook een kunstenares die met strips, die je van een envelop aftrekt om dicht te plakken, een indrukwekkend kunstwerk heeft weten te maken. Verder hebben er kunstenaars bijvoorbeeld ook gebruikgemaakt van fruitnetjes, lege melkpakken of oud plastic.”

Quote Het thema heeft nu eigenlijk een dubbele betekenis gekregen na de coronacri­sis: we zijn weer aan het ‘herrijzen’ als het ware Will Verhagen, voorzitter Stichting Vaart

Met het thema hoopt de stichting mee te gaan met de tijd. „Het milieu is natuurlijk een heel actueel thema in het land, en daar hoort ook afval en recycling bij. Mooi dat we op deze manier een andere verwerkingswijze kunnen laten zien. Bovendien heeft het thema nu eigenlijk een dubbele betekenis gekregen na de coronacrisis: we zijn allemaal weer aan het ‘herrijzen’ als het ware”, legt Verhagen uit.

Ook bedoeld om jongeren te trekken

Waar het publiek van de kunstexposities van de stichting vaak wat ouder is, hoopt de stichting met deze tentoonstelling ook jongeren aan te trekken. „Er zijn in Valkenswaard steeds minder jongeren die zich bezig houden met kunst. Er moet iets gebeuren als we jongeren die geïnteresseerd zijn in kunst, ook in ons dorp willen houden. Nu gaan ze vaak naar de grotere steden, waar bijvoorbeeld wel opleidingen in de kunstrichting zijn of ze hebben het simpelweg te druk om zich bezig te houden met kunst. Gelukkig is de gemeente hier ook actief mee bezig”, aldus Verhagen.

De expositie is op 4, 5, 6, 11 en 12 juni gratis te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur aan de Deelshurk 5a in Valkenswaard.