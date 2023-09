Man verkracht­te collega’s in het medicijn­hok van zorginstel­ling Veldhoven, rechter stuurt hem de cel in

VELDHOVEN - Een 29-jarige man uit Valkenswaard moet twee jaar de gevangenis in omdat hij twee collega’s in een zorginstelling verkrachtte. Dat gebeurde nadat de relatie van de vrouwen net was beëindigd.