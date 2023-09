Lego op de bouwplaats: Eindhoven­se huizen in één dag gebouwd

EINDHOVEN - Lego voor gevorderden, dat is het nieuwbouwproject in de Eindhovense wijk ’t Ven. De nieuwe huizen worden in een fabriek gebouwd en op locatie in elkaar gezet. Heijmans bouwt op die manier één woning per dag. Donderdag was de officiële aftrap van de bouw.