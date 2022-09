Stuk bos in brand in Valkenswaard, rookoverlast blijft beperkt

Met video + update Brandweer blust zeer grote heidebrand en kleiner vuur in bosgebied bij Waalre

WAALRE - Bij het Gagelhof in het buitengebied Waalre, tussen een wandelpark en het Raadven, stond vrijdag in de middag en avond een stuk heide van ongeveer 4 hectare in brand. Dat is een oppervlakte van zo’n zes voetbalvelden. Twee uur na het begin van die brand vatte een bosgebied verderop ook vlam. Beide branden waren vrijdagavond onder controle.

13 augustus