Suppen en surfen op Gat van Waalre wordt niet verboden: ‘Als het licht uit is, kun je veilig het water op’

Update Gestolen bus gaat in vlammen op in Valkens­waards bos, politie gewaar­schuwd voor brandend drugsafval

VALKENSWAARD - Een bestelbus is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand op een zandpad bij de N69 in Valkenswaard. Het busje bleek gestolen en de politie werd daarnaast door de brandweer gewaarschuwd dat er mogelijk drugsafval in de wagen zat.

27 september