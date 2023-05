Tien mensen per maand erbij: Valkenswaardse energiespecialist boekt recordgroei na ‘meest extreme jaar ooit’

Gesloopte bunker Veldhoven geen cultuurhis­to­risch waardevol bouwwerk, behoud was geen optie

VELDHOVEN - Behoud van een recent gesloopte oorlogsbunker in Veldhoven is geen serieuze optie geweest voor de gemeente. Volgens B en W was het evident dat het bouwwerk tegen de vlakte moest, om ontwikkeling van bedrijventerrein Habraken niet in de weg te zitten.