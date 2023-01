Tieners die betrokken waren bij vechtpartij worden vervolgd voor poging tot doodslag: “Dat filmpje was schokkend”

LommelDe tieners die in Lommel een bromfietser hardhandig hebben aangepakt worden vervolgd voor poging tot doodslag. Twee weken geleden circuleerden op sociale media beelden van een vechtpartij in het Lommelse stadscentrum. Aan de hand van de videobeelden startte de lokale politie een onderzoek, waarna drie jongemannen gearresteerd werden. De burgemeester van Lommel bevestigd nu dat de tieners vervolgd worden voor poging tot doodslag. “We willen laten voelen dat we dit soort gedragingen niet tolereren.”

Na een vechtpartij op vrijdag 6 januari circuleerden op sociale media beelden waarin te zien is hoe een bromfietser inreed op een groepje tieners. Daarop pakten de tieners de bromfietser hevig aan. Zelfs toen hij al op de grond lag, kreeg hij een harde schop tegen het hoofd. Een getuige vertelde dat het er heftig aan toe ging. “Ik zag hoe een bromfietser inreed op een andere jongen. Een meisje probeerde tussenbeide te komen. Ik denk dat het de vriendin van de bromfietser was. Ik heb me zelf niet durven te bemoeien omdat ik niet wist waarover het ging.”

De bromfietser bleek een 17-jarige jongen te zijn, die net zoals zijn vriendin verhoord werd door de lokale politie van Lommel. Het parket van Limburg deelde eerder al mee dat drie jongemannen gearresteerd werden.

De burgemeester van Lommel, Bob Nijs (CD&V) deelde gisteren op de gemeenteraad mee dat de jongemannen vervolgd worden voor poging tot doodslag. “Twee weken geleden zijn we opgeschrikt door een filmpje, wat bij ons allen als schokkend ervaren werd. De daders zijn allemaal geïdentificeerd en er is een onderzoek gestart door onze politie, maar dat is natuurlijk één incident in een bredere context.”

De stad wilt daarom ook verdere maatregels nemen om dit soort incidenten in de toekomst tegen te gaan: “We willen gaan werken met een bestuurlijk plaatsverbod dat ik als burgemeester kan opleggen voor mensen die vaak betrokken zijn bij incidenten. De veiligheidsdiensten maken voortdurend een stand van zaken op van vechtpartijen of criminele feiten. Personen die regelmatig terugkomen in die incidenten kunnen nu dus een bestuurlijk plaatsverbod opgelegd krijgen.”

De stad zette al eerder in op preventie via onder andere scholen, jeugdwerking en het OverKophuis. “Maar als je dit soort zaken ziet, willen we kort op de bal kunnen spelen en laten voelen dat we dit gedrag niet tolereren in Lommel. In die zin vind ik het bestuurlijk plaatsverbod een doortastende maatregel.”

