Toptoernooi voor amateurs bij Eindhovensche Golf geniet in Europa steeds meer aanzien

VALKENSWAARD - De Eindhovensche Golf houdt van 11 tot en met 13 augustus samen met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, het Dutch Amateur Championship (DAC). Het evenement in Valkenswaard wordt dit jaar al voor de 22ste keer gehouden en geniet steeds meer faam in de internationale golfwereld.

„Het is onze ambitie het toernooi verder te laten groeien. Daarom werken de Eindhovensche golf, de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie en de European Golf Association nauw samen om het Nederlands Amateur Kampioenschap een nog grotere bekendheid te geven in de internationale amateurgolfscene.” Angèle Willems is voorzitter van het topamateurtoernooi en heeft de afgelopen twee decennia de sportieve krachtmeting in Valkenswaard aanzienlijk in betekenis zien toenemen.

Clubtoernooi

„Wat begon als een clubtoernooi en destijds de ‘Brabants Open’ heette, is uitgegroeid tot hét Nederlands toptoernooi voor amateurs. De groei ging gestaag met eerst een enkele deelnemende Belg en Duitser, waarna steeds meer andere Europese spelers zich meldden. Inmiddels bestaat het deelnemersveld uit golfers uit landen als Japan, Zwitserland, India, Italië en Maleisië. Van twee dagen groeiden we naar een toernooi van drie dagen en in 2023 worden dat er mogelijk vier.”

Dit jaar nemen 135 mannen en vrouwen deel. De maximale capaciteit is 144. Simone Collijn is scout en draagt daarnaast zorg voor de public relations. „De sport is de afgelopen jaren voor veel meer mensen toegankelijk geworden. Vrijwel niemand associeert golf nog met saai en steeds meer mensen beginnen ermee. Al op jonge leeftijd starten kinderen. Natuurlijk krijgen zij een attractief programma aangeboden. Plezier staat altijd voorop. Ondertussen maken zij op een speelse en uitdagende manier wél kennis met alle facetten van de golfsport. De jongste deelneemster van dit toernooi is 12 jaar.”

Spelerswereldje

David van de Sanden (25) is eveneens scout en daarnaast verantwoordelijk voor de communicatie. Als klein ventje had hij bij de Eindhovensche Golf al snel de juiste golfgrip en inmiddels kent hij het spelerswereldje als geen ander. Via diverse communicatiekanalen, zoals Instagram en Facebook, houdt hij de wereld op de hoogte van het Dutch Amateur Championship. Dit jaar kreeg het toernooi een extra beleving: „Met behulp van een app op hun telefoon leggen de deelnemers tijdens de wedstrijd hun scores vast. Deze worden meteen doorgegeven en verwerkt op het leaderboard, dat hierdoor steeds up-to-date is. Publiek en andere spelers kunnen de stand per direct volgen. We maken tenslotte niet voor niets deel uit van de Brainportregio”, zegt hij met een lach.

Zo’n 125 vrijwilligers werken deze dagen mee aan het welslagen van het evenement: ‘spotters’ wijzen deelnemers waar hun bal is gevallen, er is een op- en afbouwploeg en een grafisch team dat foto’s en video’s maakt. Publiek is welkom. Willems: „Het is heel gezellig, we vragen geen entree en op ons terras heb je niet alleen mooi overzicht, maar kun je ook andere liefhebbers ontmoeten.”