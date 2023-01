Troosteloze winkelpassage Valkenstaete gaat drastisch op de schop: ‘Ze hebben er een sterfhuis van gemaakt’

PSV heeft de restverde­di­ging niet op orde, ziet ook trainer Ruud van Nistel­rooij: ‘Dit was ongeloof­lijk’

Of het een blamage was zondagmiddag, wat PSV tegen Fortuna Sittard overkwam? Ruud van Nistelrooij deed na een bizarre 2-2 remise niet moeilijk over dat woord en kon het beamen. ,,De analyse is dat wij de vele kansen niet goed afwerken en niet in staat waren om de tegenstander in de slotfase bij ons weg te houden. We hebben het volledig aan onszelf te wijten dat we hier twee punten weggeven”, vond de coach.

15 januari