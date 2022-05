Twee fietsers raken verstrikt met elkaar en vallen, man gewond aan hoofd

aardse zaken Visnetten en plastic flesjes uit de Donau als grondstof voor zonnebril­len

Een zonnebril van visnetten of een montuur gemaakt van bierflesjes. Het is groothandel Euro Optics uit Waalre gelukt om circulaire brillen op de markt te brengen. Het doel voor 2025 is om minimaal 50 procent van het totale assortiment te produceren van gerecycled materiaal.

10 april