Twee honden gered bij uitslaande brand in Brabants sterrenrestaurant

Lunchroom Hof 7 in Waalre moet tent afbreken: ‘Bezwaar maken haalde niks uit’

WAALRE - Boos en teleurgesteld is Marian Cuijten van lunchroom Hof 7 in Waalre. Afgelopen weekend moest ze op last van de gemeente de tenten afbreken die dienden als overkapping voor het terras van haar zaak. Weg investering en weg terras voor wie niet gevaccineerd kan of wil worden.

29 oktober