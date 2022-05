Twintig jaar dagbesteding bij Zorgkwekerij De Pimpernel in Waalre: 'Niet in de gaten dat de tijd voorbij vliegt’

Op 1 mei 2002 openden Anneke en Dick de Geus de poort. ,,Dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Maar wanneer je altijd gewoon doorbuffelt heb je niet in de gaten dat de tijd voorbij vliegt.” Het echtpaar was rond de eeuwwisseling al een jaar of twee op zoek naar een passend gebied om een zorgbedrijf te starten toen ze werden geattendeerd op de verwaarloosde kwekerij op het Aalster Achtereind. De lap grond werd rap aangekocht.

Vijf jaar puinruimen

Vervolgens nam het puinruimen vijf jaar in beslag en kon Dick elke zaterdag naar de stort. Anneke kende het klappen van de zweep, want eerder had zij al een kwekerij op landgoed Eikenburg in Eindhoven opgezet. Om als zelfstandige aan de slag te kunnen, moest ze indertijd nog het Middenstandsdiploma halen. „Daar heb ik veel aan gehad. Ik kreeg inzicht in geldstromen, begreep het boekhouden en het mooie: het ondernemingsplan dat ik moest schrijven kon ik direct in de praktijk toepassen.”

De Pimpernel is zowel een sociale kwekerij als een zorgonderneming. De dagbesteding is voor de medewerkers heel gevarieerd en hun begeleiding wordt betaald uit het Persoons Gebonden Budget (pgb) of met gelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Door de invoering van de Wmo waren ze eventjes bang dat De Pimpernel dit niet zou overleven. Dick: „Wij moesten onze cliënten voortaan ophalen en dus auto’s aanschaffen. Daar hadden we ook chauffeurs voor nodig. Maar het pakte allemaal goed uit. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid jaarlijks mooie donaties van particulieren te mogen ontvangen.” Toen in 2016 hagelstenen zo groot als tennisballen flinke gaten in de glazen kassen sloegen, bleek wederom dat De Pimpernel haar plek in het dorp heeft verworven en werd met man en macht alles weer opgebouwd.

Open dag te stressvol

Dochter Lobke Hessels- De Geus is inmiddels directeur Zorgbedrijf en heeft zo’n 34 mensen onder haar hoede. Anneke is als directeur van de Kwekerij in loondienst van de Stichting. Een Open Dag wordt er niet meer georganiseerd. Ook niet nu het bedrijf 20 jaar bestaat. Anneke: „De voorbereidingen daarvan ervaren we toch als te stressvol. Maar klanten krijgen deze week een passend cadeautje en met onze medewerkers gaan we naar de Floriade. Zo is het voor iedereen een fijn feestje.”