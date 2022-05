Uitrukken voor brand heeft altijd voorrang op muziek maken; Pompiers Valkenswaard vieren veertigjarig jubileum

,,Naast muziek maken hechten we vooral aan sfeer. Na onze wekelijkse repetitieavond hebben we altijd een ferme nazit. We stralen een familiegevoel uit”, zegt Rinus Verhees (63) aan als man van het eerste uur.

De Pompierskapel werd in 1982 opgericht vanuit de Valkenswaardse vrijwillige brandweer. ,,Twaalf brandweerlieden kochten een muziekinstrument. Jos Hendriks was toen de enige die noten kon lezen. Hij werd dus onze dirigent”, legt Verhees uit.

Van haver tot gort

Vanaf het begin repeteert het muzikale gezelschap in de plaatselijke brandweerkazerne. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat de club steeds groeide en nog altijd floreert. ,,We repeteren elke dinsdagavond. We houden van muziek. En daarna zitten we nog enkele uren gezellig bij elkaar. We kennen elkaar van haver tot gort. We weten precies wat we aan elkaar hebben. Muziek verbindt. Ook in het brandweervak belangrijk.”

De optredens werden in al die jaren zorgvuldig gekozen. De Pompiers waren altijd aanwezig op de eigen brandweerbijeenkomsten. De jubilea en jaarfeesten prijkten steeds bovenaan op de planningslijst. Ook luisterde het gezelschap hier en daar de brandweerwedstrijden op. Het muzikale niveau werd na verloop van tijd zodanig dat in 1992 tijdens het plaatselijke carnaval De Pompiers in Valkenswaard uitgeroepen werd tot ‘Kapel van het jaar’.

Paraatheid

Een bijzonder aspect in de totale organisatie was altijd de paraatheid. Verhees: ,,Als het brandalarm ging, lieten we onze instrumenten meteen vallen. Uitrukken heeft altijd voorrang op muziek maken. Waar we in Valkenswaard ook zaten. En meestal waren er dan wel enkele partners die onze spullen opruimden.”

Ook buiten de brandweer zijn er belangrijke optredens geweest. Onder meer het Hermeniekes Festival in Eersel en verschillende Halfvastenoptochten in België, waaronder die van Hasselt. Verhees: ,,Bijzonder was het brandweerfestival in Gyulai, Hongarije. We hebben ze daar de polonaise geleerd.” Eervol was voor de jubilerende kapel in 1997 de uitnodiging uit Sneek om daar de Elfstedentocht muzikaal op te luisteren.

Kort daarvoor, in 1995, werd het besluit genomen de kapel ook open te stellen voor niet-brandweerlieden. ,,Als we op niveau wilden blijven spelen, was dat een onvermijdelijk stap. Gewoon onvoldoende aanwas uit het eigen korps.”

Mark Hoevenaars behoorde tot één van de eersten die van buiten de brandweer kwam. ,,Mijn verbondenheid met de brandweer was via mijn vader wel altijd groot. En hij heeft ook altijd deel uitgemaakt van de club.” Trompettist Hoevenaars is secretaris van De Pompiers en in die hoedanigheid heeft hij ook wat meer structuur aangebracht in de organisatie. ,,Vooral ook omdat er steeds minder mensen vanuit de brandweer kwamen. Niemand van ons huidige gezelschap is nog als brandweerman actief. De kapel telt alleen nog zes ex-spuitgasten.”

Het Pompiers-muziekfestijn is in de brandweerkazerne aan de Maastrichterweg 51. Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis.