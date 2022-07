Valkenswaard heeft een nieuwe penning: het jeugdlintje

Zo wordt onder andere bedoeld dat degene zich inzet om ouderen, gehandicapten of zieken te helpen, activiteiten in een wijk of buurthuis organiseert of juist moeilijke thema’s zoals pesten, alcohol of zinloos geweld bespreekbaar maakt. Maar ook het verrichten van een heldendaad of vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging of een sportclub kan dus nu onderscheiden worden.