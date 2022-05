Valkenswaard moet met de billen bloot: dossier Dommelkwartier moet openbaar

Het gaat om een verslag van een bemiddelingstraject dat de gemeente samen met twee projectontwikkelaars opstelde, die beide betrokken waren bij het afgeketste bouwproject. De gemeente Valkenswaard hield het openbaren van dat verslag tot nu toe tegen, omdat het gevoelige informatie zou bevatten die de gemeente kon schaden. Het Valkenswaardse raadslid Jan Kerkhoff (VitaalLokaal) maakte vervolgens bezwaar tegen die geheimhouding. Hij eiste de achtergehouden informatie via een zogenoemde wob-procedure op, in het algemeen belang. “De gemeenschap heeft er recht op te weten waarom dat project is afgeketst. Tot nu toe tasten we daarover in het duister”, aldus Kerkhoff.

De bestuursrechter stelt Kerkhoff nu in het gelijk. Een volledig document of verslag achterhouden dat via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wordt opgevraagd, mag een gemeente niet doen, zo oordeelt de rechter. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen bepaalde passages geheim blijven. Het gemeentebestuur moet deze week op de uitspraak reageren.

Quote Eindelijk komt de duidelijk­heid die nodig is om te kijken hoe het verder moet met die 120 woningen Jan Kerkhoff, raadslid VitaalLokaal Valkenswaard

Raadslid Jan Kerkhoff reageert tevreden op de rechterlijke uitspraak. ,,Ik ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. Als we met zijn allen weten waarom de partijen gestrand zijn, kunnen we ook proberen samen tot een oplossing te komen. Is het niet met deze ontwikkelaars, dan wel met een andere partij. Het gaat om die 120 woningen, die we hier zo hard nodig hebben. Die moeten er linksom of rechtsom komen.”

Claim van 17 miljoen euro

Project Dommelkwartier moest een nieuwe woonwijk worden in het noordwesten van Valkenswaard. Maar de gemeente zette het niet door en haalde uiteindelijk een streep door het plan. Waarom is nooit duidelijk geworden. De beoogde ontwikkelaars legden vervolgens een claim van 15 miljoen euro bij de gemeente neer, voor de schade die zij leden door het besluit om de woningen niet te bouwen. Dat bedrag is door rentekosten inmiddels opgelopen tot 17 miljoen euro.

Volgens de ontwikkelaars had de gemeente veel meer kunnen en moeten doen om het project vlot te trekken. De gemeente legt de verantwoordelijkheid voor het afketsen juist bij de ontwikkelaars neer, die de overeenkomst zélf opgezegd zouden hebben. De rechter komt 21 juni met een uitspraak in deze zaak.