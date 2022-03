Valkenswaard wil een fris politiek geluid, daar kan Vote voor zorgen

Analyse In Valkens­waard is veel bereikt, maar dat is niet het hele verhaal

VALKENSWAARD - Het was voor Valkenswaard niet minder dan een historisch moment, die maandagochtend in oktober vorig jaar. Want eindelijk, eíndelijk, na decennialange discussies, politiek getouwtrek en ellenlange juridische procedures, kon er dan toch echt worden geréden op de nieuwe N69.

8 maart