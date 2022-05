Valkenswaard zet in op coalitie H&G, PvdA en nieuwkomer Vote

VALKENSWAARD - In Valkenswaard staan de seinen op groen voor een coalitie van H&G, PvdA en nieuwkomer Vote. Maar volgens die laatste partij is het voor champagne nog veel te vroeg.

Politiek Valkenswaard zet voorlopig in op een coalitie van Helder & Gedreven, PvdA en nieuwkomer Vote. De drie partijen zijn het volgens formateur Theo Geldens (H&G) in principe eens om samen het nieuwe bestuur van Valkenswaard te vormen. Ze volgen hiermee het advies op dat informateur Nol Kleingeld eind april presenteerde. Ook diens aanvullende adviezen - bijvoorbeeld om een eerste opzet maken voor een raadsprogramma - zijn overgenomen. ,,Over de inhoud is niet gesproken”, bezweert formateur Geldens. ,,Alleen over de intenties. Die delen we met deze drie partijen”.

Vote wacht af

Maar volgens fractievoorzitter Joost Beerens van beoogd coalitiepartner Vote staat het meebesturen van zijn partij nog allerminst vast. ,,Daarvoor is eerst een raadsakkoord nodig. Pas als dat er is, besluiten wij over onze deelname.” Formateur Geldens heeft de griffier inmiddels de opdracht gegeven om een eerste aanzet voor zo'n raadsprogramma te geven. Het is daarna aan de raad zelf om dit uit te bouwen tot een raadsbreed akkoord. Geldens verwacht dat het nieuwe college zich voor het zomerreces presenteert.

Nieuwe politiek

De verrassende winst van nieuwkomer Vote - die de raad met vier ‘jonge honden’ verrijkt, maakt velen in en om politiek Valkenswaard nieuwsgierig. Hoe gaan zij zich opstellen? Wat komt er terecht van de nieuwe politiek die deze partij voorstaat? Met welke wethouder komen ze op de proppen? ,,Dat laatste is voor ons geen vraag meer”, stelt Joost Beerens. ,,We hebben kandidaten genoeg. Het is alleen nog afwachten welke post we krijgen.” Van de politieke vernieuwing die zijn partij voorstaat, rekent Beerens op concrete resultaten. ,,De politiek moet middenin de samenleving staan. Korte lijntjes, geen achterkamers. Raadsleden moeten benaderbaar zijn. Er zijn voor de burger en niet voor zichzelf. Dat zijn ze hier niet gewend.”

Voor VitaalLokaal zijn de druiven zuur. Vier zetels en toch de oppositie in, zo lijkt het. ,,Dit was te verwachten”, verzucht raadslid Jan Kerkhoff. We hadden er op de inhoud goed bij gepast. Maar als je geen vriend bent van Theo Geldens, word je niet uitgenodigd.”