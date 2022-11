Van bejaardenbond naar belangenbehartiger: Senioren Vereniging Waalre onmisbare schakel in de Wolderse gemeenschap

En de leden hebben wel zin in het feestje. Deze maandagmiddag zitten in Restaurant De Doelen ruim 20 van de 450 leden met elkaar aan tafel om gezellig een potje te kaarten. Het is slechts één van de vele activiteiten die op de agenda van de SVW staat.

Jozef Stokmans, met zijn 85 jaren een zeer actief lid, is niet alleen coördinator van de bezorging van het maandelijks nieuwsblad én dat van de KBO Brabant; hij zet in het seizoen ook iedere maand een fietstocht uit van zo’n 42 kilometer. En hij fietst alles vóór.

„Eerst fietsten we 56 kilometer, maar daar kreeg ik klachten over. Ze werden allemaal wat ouder. We fietsen buiten de knooppunten en het moet wel een bietje weer zijn, maar er is nog altijd veel animo.” De Waalrenaar geeft aan graag eens in gesprek te gaan met Waalres Erfgoed: „Ik ben in Woldere geboren en getogen en ik weet zóveel wat ze daar nog niet weten. Ze mogen me bellen.”

Elkaar blijven zien

Naast het kaarten en het fietsen en vele andere doe-activiteiten is bij de vereniging het ‘elkaar blijven zien’ het grootste goed. Oud-voorzitter Joop van Bakel: „Er worden veel ‘achtergronddiensten’ uitgevoerd zoals het afleggen van zieken- en ouderenbezoeken. Zie het als een stukje maatschappelijke dienstverlening naar onze leden. Ook bieden we hulp bij het invullen van de belastingpapieren en juridische ondersteuning bij conflicten met de overheid. Weet je, wij doen heel veel, maar voor ons gevoel nog veel te weinig.”

Tien jaar geleden, bij de viering van het briljanten jubileum, was Het Klooster nog de onbetwiste thuisbasis van de vereniging. Inmiddels is de club op zoek naar een nieuwe ‘huiskamer’. Hoewel Het Klooster nog steeds ruimte biedt aan en voor het verenigingsleven, wordt de band met het onwankelbaar lijkende honk toch steeds iets minder hecht. Zo was er wat gedoe over de datum van de viering van het platinajubileum. Dat is noodgedwongen een week vervroegd.

Tien jaar onderdak

Secretaris Wim Kremers: „De huidige exploitant van Het Klooster verhuurt zorgappartementen aan mensen die intensieve zorg nodig hebben. Verenigingen hebben destijds de toezegging gekregen dat zij hier nog zeker tien jaar onderdak zouden kunnen blijven. Maar wij maken ons als bestuur veel zorgen. Bijna vier van die tien jaren zijn inmiddels verstreken. Er is al veel tijd besteed aan het openhouden van Het Klooster. Nu zeggen wij: laten we onze energie steken in het vinden van een andere locatie.”

De SVW zoekt een kleinschalige eigen stek, waar de leden naar binnen kunnen lopen wanneer ze daar zin in hebben. Om een potje te biljarten of gewoon, om elkaar te ontmoeten. „Wel in de kern van het dorp”, vervolgt Kremers. Er zijn best lokaliteiten te bedenken. Eentje daarvan is de voormalige Wever. De zaal kan ook gebruikt worden door andere verenigingen.

Om het pand wat op te knappen is echter wel een bedrag van een ton gemoeid. „Maar misschien wil de eigenaar van Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant wel helpen. Hem is veel gelegen aan uitbreiding van zijn appartementen in Het Klooster. Gesprekken hierover zijn inmiddels gaande. Maar zondag eerst een mooi feest.”