Van Bentley beroofde man werd vastgebonden door overvaller: ‘Die verdachte liep hier op 't gemakske rond te kijken’

Tien jaar na tragisch busongeval in Sierre, waarbij Belgische en Nederland­se kinderen omkwamen: ‘In diepst van ons hart getroffen’

LOMMEL - Na tien jaar is het verdriet nog tastbaar bij basisschool 't Stekske in Lommel. De school herdacht maandagavond de busramp in het Zwitserse Sierre, waarbij zij 15 leerlingen en 2 teamleden verloor. Onder hen was ook een leerling uit Bergeijk.

14 maart