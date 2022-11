Van rookmelders tot rollators: Seniorenmarkt biedt voor ieder wat wils

WAALRE - Het was zaterdag lekker druk op de Seniorenmarkt in Het Huis van Waalre. Een groot aantal lokale en regionale instellingen, bedrijven en verenigingen toonden hun expertise aan de doelgroep.

De grote Dommelzaal was deze middag het domein van de oudere inwoners van Aalst en Waalre. „En die van de toekómstige senioren”, voegt Jos Ossevoort, voorzitter van de organiserende Seniorenraad Waalre, daar aan toe.

Jacqueline Leermakers, consulent Gezondheidsbevordering bij de GGD, was met drie vrijwilligers druk in de weer om kartonnen bakjes vol te scheppen met vers fruit en groenten. „Zo, mijn vitamientjes heb ik weer binnen”, was deze middag een vaak gehoorde en tevreden vaststelling. En het was nog gratis ook. De GGD ondersteunt een gezonde leefstijl en is bij veel evenementen aanwezig. Naast het fruitbuffet deelde Leermakers daarom ook informatie uit, die te maken heeft met het beschermen en bevorderen van de gezondheid.

Quote Kijk, nú hebben we nog niets nodig, maar we worden wel een dagje ouder. Dan weten we straks tenminste waar we moeten zijn Toos Kregting (73), Bezoekster Seniorenmarkt

Het was soms dringen bij veel van de 24 marktkraampjes. Zo kwamen Toos Kregting (73) en haar echtgenoot ook een kijkje nemen: „Puur uit nieuwsgierigheid, hoor. Ik had geen idee wat ik moest verwachten; misschien wat zaken op het gebied van veiligheid, zoals handgrepen voor in de douche. Kijk, nú hebben we nog niets nodig, maar we worden wel een dagje ouder. Wanneer wél hulp of hulpstukken noodzakelijk worden, weten we tenminste waar we moeten zijn.”

Trilplaat onder je hoofdkussen

Repressief brandweerman Igor Krabbenborg bemande een stand op het gebied van die veiligheid. Hij had een grote hoeveelheid verschillende rookmelders meegenomen. „Vroeger was er weinig aandacht voor brandveiligheid. Er is door de jaren heen al heel wat veranderd, maar het krijgt nog steeds niet de aandacht die het verdient. Ouderen zien nog niet altijd de noodzaak; vaak vinden ze een rookmelder vooral duur. Ik vraag hen dan ‘Wat is jouw leven je wél waard?’” Er zijn ook speciale wek- en waarschuwingssystemen voor dove en slechthorende mensen. Felle flitslichten of een trilplaat onder je hoofdkussen zorgen dan dat je écht wel wakker wordt in geval van nood.

Ook de protestantse Agnus Dei-kerk had gretig gebruik gemaakt van de uitnodiging om deel te nemen aan deze dag, net als de Maaltijdservice van Chef GJ en EHBO-vereniging Aalst-Waalre. Op een strategische plek staat Tom van Santvoort van Zorgwinkel De Bus met zijn kraam. Hij toont senioren attributen uit alle categorieën die in zijn winkel te koop, te huur of te leen zijn. „Ik merk een bijzondere belangstelling voor mijn scootmobielen en rollators.” Maar dat is op een seniorenbeurs niet zo verwonderlijk.